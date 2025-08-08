Какая будет пенсия при стаже 40 лет?

При расчете пенсии учитывается только "подтвержденный стаж". То есть, время, когда лицо работало официально, пишет 24 Канал.

Есть и другие периоды, которые засчитываются как стаж. В частности, речь идет об обучении в высшем учебном заведении, если это происходило до 1 января 2004 года.

Рассмотрим ситуацию, когда:

лицо имеет официально подтвержденный стаж 40 лет;

зарплату – 10 000 гривен;

выходит на пенсию на общих условиях.

В 2025 году 40 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Пенсионная выплата при указанных обстоятельствах будет примерно – 4,5 тысячи гривен.



В 63 года выйти на пенсию станет выгоднее. Ведь выплата будет уже ориентировочно – 5,3 тысячи гривен.



Выгоднее всего, при указанных условиях, будет выйти на пенсию в 65 лет, выплата достигнет – 5,8 тысячи гривен.



Обратите внимание! Все расчеты проводились через пенсионный калькулятор.