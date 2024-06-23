Чому деякі пенсіонери мають невисокі пенсії попри тривалий стаж

Деякі пенсіонери, які працювали протягом багатьох років, отримують невеликі пенсійні виплати. На це впливають різні фактори, пов'язані не лише зі стажем, а й з рівнем заробітної плати.

Від чого залежить розмір пенсії

Розмір пенсії для кожного пенсіонера є індивідуальним, але він залежить від тривалості стажу і рівня заробітної плати.

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Уряд встановлює вимоги до стажу для отримання пенсії, і ці вимоги зростають з віком. Наприклад, у 2024 році для виходу на пенсію потрібно мати:

у 60 років мінімум 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Крім того, кожний рік стажу збільшує пенсійну виплату на 1% від основного розміру пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму.

Розмір пенсії визначається не лише зарплатою та тривалістю стажу, а й датою виходу на пенсію.

Особа, яка вийшла на пенсію раніше, може отримувати менші виплати через різні вимоги до стажу:

До жовтня 2011 року за понаднормовий вважався стаж від 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Після жовтня 2011 року вимоги зросли: для чоловіків – від 35 років, для жінок – від 30 років.

Доплати за понаднормовий стаж

У 2024 році розмір доплати за понаднормовий стаж збільшився з 20,93 гривні до 23,61 гривні за кожен рік роботи, який перевищує встановлену законом норму страхового стажу.

Якщо пенсіонер має 5 додаткових років стажу, його доплата становитиме 118,05 гривні.

Важливо відзначити, що для пенсіонерів, які продовжують працювати, розрахунок пенсії проводиться на підставі попереднього розміру прожиткового мінімуму.

Однак, коли пенсіонер завершує робочу діяльність, розмір доплати переглядається з урахуванням оновленого, актуального прожиткового мінімуму.