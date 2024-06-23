От чего зависит размер пенсии

Размер пенсии для каждого пенсионера является индивидуальным, но он зависит от продолжительности стажа и уровня заработной платы.

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Правительство устанавливает требования к стажу для получения пенсии, и эти требования растут с возрастом. Например, в 2024 году для выхода на пенсию нужно иметь:

в 60 лет минимум 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Кроме того, каждый год стажа увеличивает пенсионную выплату на 1% от основного размера пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.

Важно! Размер пенсии определяется не только зарплатой и продолжительностью стажа, но и датой выхода на пенсию.

Лицо, которое вышло на пенсию раньше, может получать меньшие выплаты из-за различных требований к стажу:

До октября 2011 года за сверхурочный считался стаж от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

После октября 2011 года требования выросли: для мужчин – от 35 лет, для женщин – от 30 лет.

Доплаты за сверхнормативный стаж

В 2024 году размер доплаты за сверхнормативный стаж увеличился с 20,93 гривны до 23,61 гривны за каждый год работы, который превышает установленную законом норму страхового стажа.

Например! Если пенсионер имеет 5 дополнительных лет стажа, его доплата составит 118,05 гривны.

Важно отметить, что для пенсионеров, которые продолжают работать, расчет пенсии производится на основании предыдущего размера прожиточного минимума.

Однако, когда пенсионер завершает рабочую деятельность, размер доплаты пересматривается с учетом обновленного, актуального прожиточного минимума.