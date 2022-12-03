Санкції потужно вдарять по видобутку російської нафти у 2023: наскільки він скоротиться
Джерело:Reuters
Санкції проти Росії продовжують набирати обертів. Напередодні ЄС, G7 та Австралія встановили межову ціну на російську нафту. Розповімо, як це вплине на її видобуток у 2023 році.
Як би росіяни не намагалися вдати, що санкції аж ніяк на них не вплинули, реальність усе ж дещо інша. Ворог не лише витрачає колосальні суми щодня на війні. Він ще й позбавляється заробітків, адже весь світ продовжує відвертатися від Москви і не хоче мати з нею справ.
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Наскільки скоротиться видобуток нафти в Росії
Два джерела з найбільших російських виробників нафти поділилися невтішними для Кремля прогнозами. Згідно з ними, видобуток нафти може скоротитися до 1 мільйона барелів на добу, що на 500 тисяч менше. Відповідну цифру можуть зафіксувати на початку 2023 року. Причиною цього стане заборона ЄС на морський імпорт, яка діятиме з понеділка 5 грудня.
Межову ціну на нафту таки встановили
- Зауважимо, що упродовж тривалого проміжку часу в ЄС точилися дебати. Під час них намагалися визначити, якою буде стеля цін на російську нафту. Її вирішили встановити на рівні 60 доларів за барель.
- Невдовзі відповідне рішення ухвалили й у G7 та Австралії. У США наголосили, що це допоможе обмежити змогу Путіна наживатися на нафтовому ринку. Крім того, зменшить можливості фінансувати військову машину, з допомогою якої диктатор убиває українців.
- Додамо, що Польща та країни Балтії вимагали ще нижчої ціни. Натомість у Греції та Мальті хотіли встановити стелю на рівні 70 доларів.
- Водночас слід розуміти, що нинішня ціна на російську нафту нижча за граничну. Її окупанти продають на рівні 45 – 48 доларів. Таким чином ворог намагається бодай якось заохотити до покупки своєї продукції.