Санкции мощно ударят по добыче российской нефти в 2023 году: насколько она сократится

Санкции против России продолжают набирать обороты. В преддверии ЕС, G7 и Австралия установили пороговую цену на российскую нефть. Расскажем, как это повлияет на ее добычу в 2023 году.

Как бы россияне ни пытались сделать вид, что санкции никак на них не повлияли, реальность все же несколько иная. Враг не только тратит колоссальные суммы каждый день на войне. Он еще и лишается заработков, ведь весь мир продолжает отворачиваться от Москвы и не хочет иметь с ней дел.

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Насколько сократится добыча нефти в России

Два источника из крупнейших российских производителей нефти поделились нелестными для Кремля прогнозами. Согласно им, добыча нефти может сократиться до 1 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч меньше. Соответствующую цифру могут зафиксировать в начале 2023 года. Причиной тому станет запрет ЕС на морской импорт, который будет действовать с понедельника 5 декабря.

Предельную цену на нефть установили