Санкции мощно ударят по добыче российской нефти в 2023 году: насколько она сократится
Источник:Reuters
Санкции против России продолжают набирать обороты. В преддверии ЕС, G7 и Австралия установили пороговую цену на российскую нефть. Расскажем, как это повлияет на ее добычу в 2023 году.
Как бы россияне ни пытались сделать вид, что санкции никак на них не повлияли, реальность все же несколько иная. Враг не только тратит колоссальные суммы каждый день на войне. Он еще и лишается заработков, ведь весь мир продолжает отворачиваться от Москвы и не хочет иметь с ней дел.
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Насколько сократится добыча нефти в России
Два источника из крупнейших российских производителей нефти поделились нелестными для Кремля прогнозами. Согласно им, добыча нефти может сократиться до 1 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч меньше. Соответствующую цифру могут зафиксировать в начале 2023 года. Причиной тому станет запрет ЕС на морской импорт, который будет действовать с понедельника 5 декабря.
Предельную цену на нефть установили
- Заметим, что в течение длительного промежутка времени в ЕС шли дебаты. Во время них пытались определить, каким будет потолок цен на российскую нефть. Ее решили установить на уровне 60 долларов за баррель.
- Вскоре соответствующее решение было принято и в G7 и Австралии. В США подчеркнули, что это поможет ограничить возможность Путина наживаться на нефтяном рынке. Кроме того, снизит возможности финансировать военную машину, с помощью которой диктатор убивает украинцев.
- Добавим, что Польша и страны Балтии потребовали еще более низкой цены. В Греции и Мальте хотели установить потолок на уровне 70 долларов.
- В то же время следует понимать, что нынешняя цена на российскую нефть ниже предельной. Ее оккупанты продают на уровне 45 – 48 долларов. Таким образом враг пытается хоть как-то привлечь к покупке своей продукции.