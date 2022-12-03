Як би росіяни не намагалися вдати, що санкції аж ніяк на них не вплинули, реальність усе ж дещо інша. Ворог не лише витрачає колосальні суми щодня на війні. Він ще й позбавляється заробітків, адже весь світ продовжує відвертатися від Москви і не хоче мати з нею справ.

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Наскільки скоротиться видобуток нафти в Росії

Два джерела з найбільших російських виробників нафти поділилися невтішними для Кремля прогнозами. Згідно з ними, видобуток нафти може скоротитися до 1 мільйона барелів на добу, що на 500 тисяч менше. Відповідну цифру можуть зафіксувати на початку 2023 року. Причиною цього стане заборона ЄС на морський імпорт, яка діятиме з понеділка 5 грудня.

Межову ціну на нафту таки встановили