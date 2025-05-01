1 травня, 13:38
Чим краще вчишся, тим більше отримуєш: як зміняться стипендії для курсантів з 1 травня
Основні тези
- З 1 травня стипендія більшості курсантів зросте до 8 тисяч гривень.
- Випускники-курсанти, які вчаться на відмінно, можуть отримати стипендію 20 тисяч гривень.
У травні стипендії курсантів збільшаться. Для деяких ці виплати зростуть до 20 тисяч гривень.
Як зростуть стипендії для курсантів
З 1 травня поточного року стипендія більшості курсантів сягне 8 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Як Президент України й пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд прийняв постанову – вона прийнята, підписана, опублікована. Стипендія курсантам – 8 тисяч гривень.
А от обіцяні 20 тисяч гривень щомісячно зможуть отримати:
- курсанти на останньому курсі, за умови, що вони вчаться на відмінно;
- а також курсанти за проходження практики.
Зверніть увагу! Курсантам, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі отримують спеціальну доплату 2 350 гривень (поки діє воєнний стан).