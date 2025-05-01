Чим краще вчишся, тим більше отримуєш: як зміняться стипендії для курсантів з 1 травня

У травні стипендії курсантів збільшаться. Для деяких ці виплати зростуть до 20 тисяч гривень.

Як зростуть стипендії для курсантів

З 1 травня поточного року стипендія більшості курсантів сягне 8 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Як Президент України й пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд прийняв постанову – вона прийнята, підписана, опублікована. Стипендія курсантам – 8 тисяч гривень.

А от обіцяні 20 тисяч гривень щомісячно зможуть отримати:

курсанти на останньому курсі, за умови, що вони вчаться на відмінно;

а також курсанти за проходження практики.

Зверніть увагу! Курсантам, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі отримують спеціальну доплату 2 350 гривень (поки діє воєнний стан).