Как вырастут стипендии для курсантов

С 1 мая текущего года стипендия большинства курсантов достигнет 8 тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Как Президент Украины и пообещал курсантам во время встречи, правительство приняло постановление – оно принято, подписано, опубликовано. Стипендия курсантам – 8 тысяч гривен.

А вот обещанные 20 тысяч гривен ежемесячно смогут получить:

курсанты на последнем курсе, при условии, что они учатся на отлично;

а также курсанты за прохождение практики.

Обратите внимание! Курсанты, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе получают специальную доплату 2 350 гривен (пока действует военное положение).