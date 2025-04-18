Стипендии курсантам в Украине

Такую постановку принял Кабинет министров Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в ВРУ.

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Относительно стипендий курсантам. Как Президент Украины и пообещал курсантам во время встречи, правительство приняло постановление – оно принято, подписано, опубликовано,

– отметил Шмыгаль.

Он заявил, что стипендия курсантам – 8 тысяч гривен. В то же время на последнем выпускном курсе стипендия тех, кто учится на отлично – 20 тысяч гривен.

И соответственно прохождение практики – тоже 20 тысяч гривен,

– добавил Денис Шмыгаль.

Важно! Постановление о стипендиях заработает с 1 мая текущего года.