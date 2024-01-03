З 1 січня 2024 року змінились розміри мінімальної та максимальної страхових виплат

ПФУ надає постраждалим українцям компенсації. Час виплати коштів залежить від того, коли була подана заява на отримання допомоги.

Хто може отримати страхові виплати

Кошти надаються громадянам, які потребують тимчасової грошової допомоги. До страхових виплат належать лікарняне та декретне забезпечення.

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Також до такого роду виплат відносяться:

грошова допомога для постраждалих на підприємствах (йдеться і про членів родини потерпілого);

фінансова компенсація за поховання загиблого, внаслідок виробничої травми.

Які зміни відбулися у 2024 році

Для отримання виплат, необхідно подати у ПФУ підтверджувальні документи про певний страховий випадок.

Якщо потерпілі мають право на виплати після 1 січня 2024 року, вони отримують збільшену компенсацію. Це пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 6 700 до 7 100 гривень.

Відповідно страхові виплати тепер такі:

мінімальний розмір компенсації – 7 100 гривень ;

; максимальний не може перевищувати виплати, які рівні мінімальній зарплаті у чотирикратному розмірі – 28 400 гривень.

Щомісячні страхові виплатити, які призначалися уже після 1 січня 2024 року, будуть надаватися з лютого. Для отримання цих коштів потрібно подати спеціальну заяву у ПФУ. Це може зробити у відділенні Пенсійного фонду, або онлайн у вебпорталі чи в застосунку Дія.

Мінімальна заробітна плата зростатиме у квітні 2024 року. Тоді вона становитиме 8 000 гривень.