Можна і не встигнути у 60 років на пенсію: в Україні змінилися вимоги до трудового стажу

У 2023 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 30 років страхового стажу. Проте з кожним наступним роком, аж до 2028, ця цифра зростатиме на 1 рік, поки не досягне позначки в 35 років.

Як змінюватимуться вимоги до трудового стажу

Дійсно, поступове збільшення стажу заплановане аж до 2028 року, коли й чоловікам, і жінкам потрібно буде 35 років страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років. Тож якщо у 2024 році пенсіонерам не вдасться накопичити 31 рік стажу, їм доведеться чекати 63 або 65 років.

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Як змінюватимуться вимоги до мінімального стажу для 60 років:

у 2023 році – від 30 років стажу;

у 2024 році – від 31 року стажу;

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

Стаж для виходу на пенсію у 63 роки теж поступово росте і становить:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Для 65 років мінімальний стаж для виходу на пенсію залишиться незмінним до 2028 року – це 15 років.

Як перенести дані з електронної трудової книжки на сайт ПФУ

В першу чергу, щоб ввести свої дані на сайт ПФУ потрібно:

зробити скан-копії кожної сторінки трудової книжки (у хронологічному порядку);

документи, де є записи з оригіналів трудової або будь-які інші задокументовані свідчення, що підтверджують стаж.

Якщо ви почали працювати до 2004 року, обов'язково підтвердить це відповідними документами. Також додайте у трудову відомості про освіту, дітей (свідоцтво про народження), військовий квиток та інші.

У електронній трудовій книжці містяться дані з основних місць роботи, починаючи з 2004 року. Саме з цього періоду нараховується "страховий стаж", а у попередні роки його визначали як трудовий.