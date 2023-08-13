Можно и не успеть в 60 лет на пенсию: в Украине изменились требования к трудовому стажу

В 2023 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 30 лет страхового стажа. Однако с каждым следующим годом, вплоть до 2028 года, эта цифра будет расти на 1 год, пока не достигнет отметки в 1 год.

Как будут изменяться требования к трудовому стажу

Действительно, постепенное увеличение стажа запланировано до 2028 года, когда и мужчинам, и женщинам потребуется 35 лет страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Итак, если в 2024 году пенсионерам не удастся накопить 31 год стажа, им придется ждать 63 или 65 лет.

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Как будут изменяться требования к минимальному стажу для 60 лет:

в 2023 году – от 30 лет стажа;

в 2024 году – от 31 года стажа;

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

Стаж для выхода на пенсию в 63 года тоже постепенно растет и составляет:

в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Для 65 лет минимальный выход на пенсию останется неизменным до 2028 года – это 15 лет.

Как перенести данные из электронной трудовой книжки на сайт ПФУ

В первую очередь, чтобы ввести свои данные на сайт ПФУ нужно:

сделать скан копии каждой страницы трудовой книжки (в хронологическом порядке);

документы, где есть записи с оригиналов трудовой или любые другие документированные свидетельства, подтверждающие стаж.

Если вы начали работать до 2004 года, обязательно подтвердите это соответствующими документами. Также добавьте в трудовие сведения об образовании, детях (свидетельство о рождении), военном билете и другие.

В электронной трудовой книжке содержатся данные по основным местам работы, начиная с 2004 года. Именно с этого периода начисляется страховой стаж, а в предыдущие годы его определяли как трудовой.