Почему нужно внести данные из трудовой книжки на сайт ПФУ

Данные по трудовой книге необходимо предоставлять ПФУ для зачисления стажа. Если вы проигнорируете этот момент, то в будущем можете получить множество проблем, связанных с получением пенсии, в частности – некоторые годы работы просто не будут учитываться и поэтому пенсионные выплаты станут меньше.

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Найти вашу электронную книгу вы можете на сайте ПФУ в соответствующем разделе. Решение о переходе с бумажных носителей было принято 10 июня 2021 года, с этого момента украинцы получили 5 лет, чтобы оцифровать все свои данные.

Наличие крупной электронной базы позволит намного быстрее обрабатывать запросы и принимать решения по начислению выплат.

Обратите внимание! После того как данные с бумажного носителя оцифрованы и подтверждены, электронный документ имеет полноправную силу. В дальнейшем владелец трудовой книжки может вести исключительно онлайн-записи или же, по желанию, дублировать их в физический носитель.

Как перенести данные из электронной трудовой книжки на сайт ПФУ

Для того чтобы передать данные в ПФУ нужно:

Сделать скан копии каждой страницы трудовой книжки. Важно, чтобы они были загружены в хронологическом порядке. Документы, где есть записи из оригиналов трудовой или любые другие документированные свидетельства, подтверждающие стаж.

Заметьте! В электронной трудовой книжке содержатся данные по основным местам работы, начиная с 2004 года. Именно с этого периода, согласно законодательству, начисляется "страховой стаж", в предыдущие годы его определяли как трудовой.

Если вы начали работать раньше 2004 года, обязательно подтвердите это соответствующими документами. Поскольку на расчет страхового стажа также влияют другие факторы, в свою трудовую книжку внесите сведения о собственном образовании, наличии детей (свидетельство о рождении), военном билете и другие.