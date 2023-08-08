Новые надбавки для пенсионеров
Некоторые украинские пенсионеры смогут увеличить сумму выплат на 209 гривен. Как это работает рассказала эксперт – Лариса Дикая. Эта надбавка назначается пенсионерам, которые превысили количество минимально возможного страхового стажа и работали сверхурочно.
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За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, но не более чем на 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В настоящее время размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2 093 гривны. Следовательно, максимальный размер доплаты – 20,93 гривны. К примеру, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще 10 лет, то его доплата составит 209,30 гривны.
Лариса также отметила, что перерасчет пенсии для продолжающих работать пенсионеров происходит каждые два года. А увеличение других выплат, связанных именно с прожиточным минимумом, происходит автоматически, несмотря на любые другие обстоятельства.
Какие надбавки получают пенсионеры в Украине
Доплата, которую могут получать абсолютно все пенсионеры – возрастная. Она составляет:
- 300 гривен – от 70 до 74 лет;
- 496 гривен – от 75 до 79 лет;
- 570 гривен – от 80 лет.
Эта надбавка начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достиг определенной возрастной отметки.
Также государство ввело специальную доплату 800 гривен, которая будет доступна следующим категориям пенсионеров:
- лицам от 80 лет;
- гражданам, проживающим самостоятельно;
- людям, нуждающимся в специальном уходе.
Чтобы получить эту надбавку, необходимо обратиться в ПФУ, чтобы подтвердить указанные льготные обстоятельства.
Благодаря этим надбавкам украинский пенсионер сможет значительно увеличить сумму своих выплат. Несмотря на то, что после индексации в марте правительство заявило, что больше пересмотра пенсий в 2023 году не будет, их постепенное повышение все же происходит.