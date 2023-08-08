Нові надбавки для пенсіонерів

Деякі українські пенсіонери зможуть збільшити суму своїх виплат на 209 гривень. Як це працює розповіла експертка – Лариса Дика. Ця надбавка призначається пенсіонерам, які перевищили кількість мінімально можливого страхового стажу і працювали понаднормово.

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Лариса Дика Заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду Вінниччини За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, але не більш як на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність становить 2 093 гривні. Отже, максимальний розмір доплати - 20,93 гривні. До прикладу, якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще 10 років, то його доплата становитиме 209,30 гривні.

Лариса також зазначила, що перерахунок пенсії для пенсіонерів, що продовжують працювати відбувається кожні два роки. А збільшення інших виплат, які пов'язані саме з прожитковим мінімумом, відбуваються автоматично, незважаючи на будь-які інші обставини.

Які надбавки отримують пенсіонери в Україні

Доплата, яку можуть отримувати абсолютно усі пенсіонери – вікова. Вона становить:

300 гривень – від 70 до 74 років;

496 гривень – від 75 до 79 років;

570 гривень – від 80 років.

Ця надбавка нараховується автоматично, у місяць, коли пенсіонер досяг певної вікової позначки.

Також держава запровадила спеціальну доплату 800 гривень, яка буде доступна таким категоріям пенсіонерів:

особам від 80 років;

громадянам, що проживають самостійно;

людям, що потребують спеціального догляду.

Аби отримати цю надбавку, необхідно звернутися у ПФУ, щоб засвідчити вказані пільгові обставини.

Завдяки цим надбавкам, український пенсіонер зможе значно збільшити суму своїх виплат. Не дивлячись на те, що після індексації у березні уряд заявив, що більше перегляду пенсій у 2023 році не буде, їх поступове підвищення усе ж відбувається.