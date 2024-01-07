Можна і не дожити: щороку страховий стаж тільки збільшуватиметься
Цьогоріч для українців вийти на пенсію стане важче, адже необхідний для цього стаж виріс ще на один рік. Крім того, такий процес триватиме щороку, і у 2028 році вийти на пенсію у 60-річному віці зможуть лише ті, хто матиме 35 років стажу.
Вийти на пенсію стане важче
Щороку в Україні страховий стаж збільшується відповідно до реформи пенсійної системи. Відтак у 2023 році 60-річні українці могли вийти на відпочинок зі стажем у 30 років. А вже у 2024 році ця цифра зросте до 31 року.
Читайте також Майже як на екзамені: які питання ставлять пенсіонерам під час ідентифікаціїНагадуємо, що вік виходу на пенсію становить 60, 63 та 65 років, залежно від накопиченого страхового стажу.
Які вимоги до страхового стажу у 2024 році:
- у 60 років – 31 рік страхового стажу,
- у 63 роки – 21 рік страхового стажу,
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Розмір пенсії зросте
Показник мінімальної пенсії з 1 січня 2024 року зріс, адже зріс рівень прожиткового мінімуму. Відтак мінімальна пенсійна становитиме тепер не 2 093 гривень, а 2 361 гривні.До речі
Крім того, у 2024 році відбудеться ще й індексація пенсій, як і торік:
- спочатку, а саме з 1 січня, отримали підвищення ті, хто отримували мінімальну або максимальну пенсію,
- а у липні вже отримають ті, хто мав мінімальну пенсію у 65 років з повним страховим стажем (35 років для чоловіків, а для жінок 30 років),
- також, у березні відбудеться індексація для всіх інших пенсіонерів, чиї пенсії підлягають під це.