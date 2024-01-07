Можна і не дожити: щороку страховий стаж тільки збільшуватиметься

Цьогоріч для українців вийти на пенсію стане важче, адже необхідний для цього стаж виріс ще на один рік. Крім того, такий процес триватиме щороку, і у 2028 році вийти на пенсію у 60-річному віці зможуть лише ті, хто матиме 35 років стажу.

Вийти на пенсію стане важче

Щороку в Україні страховий стаж збільшується відповідно до реформи пенсійної системи. Відтак у 2023 році 60-річні українці могли вийти на відпочинок зі стажем у 30 років. А вже у 2024 році ця цифра зросте до 31 року.

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що вік виходу на пенсію становить 60, 63 та 65 років, залежно від накопиченого страхового стажу.

Які вимоги до страхового стажу у 2024 році:

у 60 років – 31 рік страхового стажу,

у 63 роки – 21 рік страхового стажу,

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Розмір пенсії зросте

Мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.

Показник мінімальної пенсії з 1 січня 2024 року зріс, адже зріс рівень прожиткового мінімуму. Відтак мінімальна пенсійна становитиме тепер не 2 093 гривень, а 2 361 гривні.

! Максимальна пенсія теж виросте – до 23 610 гривень, адже ця сума дорівнює 10 прожитковим мінімумам. А середня пенсія становитиме до 6 тисяч гривень.

Крім того, у 2024 році відбудеться ще й індексація пенсій, як і торік: