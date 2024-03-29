Вихід на пенсію у 2024 році: скільки страхового стажу потрібно чоловікам та жінкам
У 2024 році вимоги до страхового стажу як для чоловіків, так і для жінок були підвищені. Тобто, для виходу на пенсію українцям потрібно мати нову визначену кількість років.
Який вік виходу на пенсію у 2024 році
Чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років в Україні мають право на призначення пенсії за віком. При цьому, вік виходу на пенсію жінок і чоловіків визначає набутий особою страховий стаж.
Читайте також: Нове підвищення: якими будуть пенсії з 1 квітня
Відповідно, право на вихід пенсію за віком у 2024 році мають як чоловіки, так і жінки:
- за наявності не менше 31 року страхового стажу – у 60 років;
- за наявності не менше 21 року страхового стажу – у 63 роки;
- за наявності від 15 до 21 року страхового стажу – у 65 років.
Що таке страховий стаж?Страховий стаж – це період, упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному (соціальному) страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески у сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.
Як розрахувати пенсію
Аби порахувати розмір майбутньої пенсії можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.
У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:
- орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
- детальний протокол розрахунку.
До слова, також можна скористатися формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.