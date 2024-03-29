Вихід на пенсію у 2024 році: скільки страхового стажу потрібно чоловікам та жінкам

У 2024 році вимоги до страхового стажу як для чоловіків, так і для жінок були підвищені. Тобто, для виходу на пенсію українцям потрібно мати нову визначену кількість років.

Який вік виходу на пенсію у 2024 році

Чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років в Україні мають право на призначення пенсії за віком. При цьому, вік виходу на пенсію жінок і чоловіків визначає набутий особою страховий стаж.

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Відповідно, право на вихід пенсію за віком у 2024 році мають як чоловіки, так і жінки:

за наявності не менше 31 року страхового стажу – у 60 років;

за наявності не менше 21 року страхового стажу – у 63 роки;

за наявності від 15 до 21 року страхового стажу – у 65 років.

Що таке страховий стаж? Страховий стаж – це період, упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному (соціальному) страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески у сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Як розрахувати пенсію

Мінімальний страховий стаж для пенсіонерів буде збільшуватися щороку. Так, у 2028 році чоловікам і жінкам потрібно буде пропрацювати як мінімум 35 років, щоб вийти на пенсію в 60.

Аби порахувати розмір майбутньої пенсії можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

До слова, також можна скористатися формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.