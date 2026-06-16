Цим громадянам можуть не зарахувати стаж: хто під ударом
З 1 січня 2004 року в стаж зараховуються часові проміжки, за які ФОП сплачує страхові внески. Водночас і періоди до цієї дати не втрачаються, просто вони враховуються по-іншому.
Як зараховують стаж ФОПам?
Якщо ФОП має стаж до 1 січня 2004 року, його підтверджують по-іншому, повідомляє ПФУ.
Читайте також Пенсія зросте на цілу тисячу: хто з пенсіонерів може отримати додаткові гроші
Наприклад, це відбувається, завдяки документам про сплату страхових внесків, до таких, наприклад, належать:
- квитанції;
- платіжні доручення;
- документи, які підтверджують поштовий переказ і так далі.
Водночас періоди здійснення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування до 1 січня 2004 року, зокрема із використанням фіксованого податку, можуть бути зараховані до страхового стажу. Підтвердженням таких періодів слугують:
- свідоцтво про сплату єдиного податку;
- патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян;
- спеціальний торговий патент;
- довідка про реєстрацію особи як суб'єкта підприємницької діяльності, який застосовував спрощену систему оподаткування.
Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності можуть підтверджуватися даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,
– повідомляє Пенсійний фонд.
Зауважимо, до страхового стажу, що враховується при визначенні права на призначення пенсії, зараховуються періоди здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку. Наприклад з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно – при наявності довідки про реєстрацію особи як суб'єкта підприємницької діяльності. А з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно – при сплаті страхових внесків.