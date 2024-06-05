Скільки треба накопичити стажу, щоб вийти на пенсію цього року

Зазвичай українці мають право вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років відповідно до набутого страхового стажу. Цього року вимоги до пенсійного стажу для пенсіонерів зросли.

Коли та у якому віці можна піти на пенсію

Зараз для українців змінюються вимоги до страхового стажу, тобто щороку додається плюс один рік, який потрібно накопичити. Це триватиме аж до 2028 року, допоки необхідний розмір стажу становитиме аж 35 років. Ці оновлення стосуватимуться тих, хто планує виходити на пенсію у 60 та 63 роки.

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Нині у 2024 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати 31 рік стажу. Водночас громадяни, які набули 21 рік страхового стажу, мають право вийти на заслужений відпочинок у 63 роки, а 65-річним особам достатньо мати 15 років стажу, аби піти на пенсію.

Для тих, хто бажає вийти на пенсію у 65 років – умови не зміняться.

Як змінюватимуться вимоги до страхового стажу

Для виходу на пенсію у 60 років:

у 2025 році – потрібно буде щонайменше 32 роки,

у 2026 році – щонайменше 33 роки,

у 2027 році – вимоги зростуть до 34 років,

у 2028 році – стаж повинен становити вже 35 років.

Аби отримати пенсію у 63 роки:

у 2025 році – потрібно набути від 22 до 32 років страхового стажу,

у 2026 році – вимоги становитимуть від 23 до 33 років,

у 2027 році – потрібно буде від 24 до 34 років,

у 2028 році – стаж повинен становити від 25 до 35 років.

Які актуальні розміри пенсійних виплат в Україні

Середній розмір пенсії в Україні нині становить 5743,27 гривні. Водночас мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню для пенсіонерів без потрібного страхового стажу та 2725 гривень для пенсіонерів, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу.

Максимальна пенсійна виплата в Україні становить23 610 гривень.