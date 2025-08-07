У травні в Україні почали зараховувати до страхового стажу період роботи у республіках колишнього СРСР. Проте для зарахування потрібно подати спеціальну довідку.

Який стаж почали зараховувати українцям?

Мова йде про стаж до 1992 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Через відпустку можна втратити стаж: хто з українців ризикує

Новий закон передбачає, що робота до 1992 року в інших державах може бути врахована у страховий та навіть пільговий стаж.

Під терміном "інші держави" визначено держави з числа республік колишнього Союзу РСР, до яких належать:

Азербайджанська РСР;

Вірменська РСР;

Білоруська РСР;

Грузинська РСР;

Казахська РСР;

Киргизька РСР;

Латвійська РСР;

Литовська РСР;

Молдавська РСР;

Російська РФСР;

Таджицька РСР;

Туркменська РСР;

Узбецька РСР;

Естонська РСР.

Проте є одна умова – людина не може отримувати пенсійних виплат від іншої держави за той самий період.

Також є варіанти, які не вважаються періодами роботи на території інших держав. Це періоди роботи вахтовим методом, а також періоди перебування у відрядженнях до 1 січня 1992 року в республіках колишнього Союзу РСР працівників, яких було оформлено на роботу на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих в Україні.

Що потрібно зробити, аби стаж почали зараховувати?

За наявності у документах, наданих для призначення пенсії, періодів трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України у республіках колишнього Союзу РСР, у заяві про призначення пенсії особа зазначає інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах.

Щоб підтвердити це, потрібно подати додати довідку з іноземного Пенсійного фонду про те, що пенсія не нараховується. Якщо довідку отримати неможливо, заявник повинен пояснити причини заяви. Тоді ПФУ самостійно зробить відповідний запит до іншої держави.

Після надходження до територіального органу Пенсійного фонду України підтвердних документів проводиться перерахунок пенсії та зазначені періоди роботи, зараховуються як страховий стаж.