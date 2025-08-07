Стаж работы в СССР начали засчитывать в пенсию: как действовать украинцам
- С мая в Украине начали засчитывать в страховой стаж периоды работы в республиках бывшего СССР до 1992 года.
- Для зачисления стажа нужно подать специальную справку из иностранного Пенсионного фонда об отсутствии пенсионных выплат за тот же период.
В мае в Украине начали засчитывать в страховой стаж период работы в республиках бывшего СССР. Однако для зачисления нужно подать специальную справку.
Какой стаж начали засчитывать украинцам?
Речь идет о стаже до 1992 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Из-за отпуска можно потерять стаж: кто из украинцев рискует
Новый закон предусматривает, что работа до 1992 года в других государствах может быть учтена в страховой и даже льготный стаж.
Под термином "другие государства" определены государства из числа республик бывшего Союза ССР, к которым относятся:
- Азербайджанская ССР;
- Армянская ССР;
- Белорусская ССР;
- Грузинская ССР;
- Казахская ССР;
- Киргизская ССР;
- Латвийская ССР;
- Литовская ССР;
- Молдавская ССР;
- Российская ССР;
- Таджикская ССР;
- Туркменская ССР;
- Узбекская ССР;
- Эстонская ССР.
Однако есть одно условие – человек не может получать пенсионных выплат от другого государства за тот же период.
Также есть варианты, которые не считаются периодами работы на территории других государств. Это периоды работы вахтовым методом, а также периоды пребывания в командировках до 1 января 1992 года в республиках бывшего Союза ССР работников, которых было оформлено на работу на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных в Украине.
Что нужно сделать, чтобы стаж начали засчитывать?
При наличии в документах, предоставленных для назначения пенсии, периодов трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР, в заявлении о назначении пенсии лицо указывает информацию о том, что оно получает или не получает пенсионные выплаты в других государствах.
Чтобы подтвердить это, нужно подать приложить справку из иностранного Пенсионного фонда о том, что пенсия не начисляется. Если справку получить невозможно, заявитель должен объяснить причины заявления. Тогда ПФУ самостоятельно сделает соответствующий запрос в другое государство.
После поступления в территориальный орган Пенсионного фонда Украины подтверждающих документов производится перерасчет пенсии и указанные периоды работы, засчитываются как страховой стаж.