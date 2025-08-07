Какой стаж начали засчитывать украинцам?

Речь идет о стаже до 1992 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Новый закон предусматривает, что работа до 1992 года в других государствах может быть учтена в страховой и даже льготный стаж.

Под термином "другие государства" определены государства из числа республик бывшего Союза ССР, к которым относятся:

Азербайджанская ССР;

Армянская ССР;

Белорусская ССР;

Грузинская ССР;

Казахская ССР;

Киргизская ССР;

Латвийская ССР;

Литовская ССР;

Молдавская ССР;

Российская ССР;

Таджикская ССР;

Туркменская ССР;

Узбекская ССР;

Эстонская ССР.

Однако есть одно условие – человек не может получать пенсионных выплат от другого государства за тот же период.

Также есть варианты, которые не считаются периодами работы на территории других государств. Это периоды работы вахтовым методом, а также периоды пребывания в командировках до 1 января 1992 года в республиках бывшего Союза ССР работников, которых было оформлено на работу на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных в Украине.

Что нужно сделать, чтобы стаж начали засчитывать?

При наличии в документах, предоставленных для назначения пенсии, периодов трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР, в заявлении о назначении пенсии лицо указывает информацию о том, что оно получает или не получает пенсионные выплаты в других государствах.

Чтобы подтвердить это, нужно подать приложить справку из иностранного Пенсионного фонда о том, что пенсия не начисляется. Если справку получить невозможно, заявитель должен объяснить причины заявления. Тогда ПФУ самостоятельно сделает соответствующий запрос в другое государство.

После поступления в территориальный орган Пенсионного фонда Украины подтверждающих документов производится перерасчет пенсии и указанные периоды работы, засчитываются как страховой стаж.