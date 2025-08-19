Проблеми з оформленням пенсії можуть виникнути у разі втрати трудової книжки, помилок у ній чи ліквідації підприємства. Проблеми можна вирішити через Пенсійний фонд.

Як підтвердити стаж, якщо підприємство ліквідували?

Підтвердити чи відновити такий стаж можна у декілька способів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

У випадку, якщо підприємство, де ви працювали, тепер ліквідовано, то трудовий стаж можна встановити на підставі документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Для підтвердження трудового стажу приймають довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників. У випадку, коли правонаступника немає, то можуть допомогти такі документи:

Документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні);

Документи, видані архівними установами (довідка про заробітну плату, копії документів про проведення атестації робочих місць, копії документів про переведення на іншу роботу)

Зауважте! Страховий стаж рахується з січня 2004 року і включає періоди, коли за особу сплачувалися щомісячні страхові внески. Трудовий стаж, набутий до 2004 року, прирівнюється до страхового стажу.

Як відновити стаж у ліквідованій компанії, якщо у трудовій книжці є помилки?

Є випадки, коли підприємство ліквідоване, а у трудовій книжці чи архівних документах допущені помилки.

Звернулася до Пенсійного фонду, щоб оформити пенсію за віком, але отримала відмову. Сказали, що в трудових книжках і архівних довідках про роботу в колгоспі є помилки: по батькові вказано в скороченому вигляді, немає відмітки про зміну прізвища, а дати початку роботи не збігаються. Що мені робити?

– повідомила виданню "На пенсії" українка Галина Петрівна.

У такому випадку допомогти може суд. За інформацією ПФУ, підтвердити ваш страховий стаж можна на підставі показань не менше двох свідків, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві (у тому числі колгоспі) і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Після цього комісія приймає рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні та не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття повідомляє заявника про прийняте рішення.