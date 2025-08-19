Проблемы с оформлением пенсии могут возникнуть в случае потери трудовой книжки, ошибок в ней или ликвидации предприятия. Проблемы можно решить через Пенсионный фонд.

Как подтвердить стаж, если предприятие ликвидировали?

Подтвердить или восстановить такой стаж можно несколькими способами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

В случае, если предприятие, где вы работали, теперь ликвидировано, то трудовой стаж можно установить на основании документов, выданных по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями.

Для подтверждения трудового стажа принимают справки предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников. В случае, когда правопреемника нет, то могут помочь следующие документы:

Документы, которые подтверждают факт прекращения предприятия, учреждения, организации в результате их ликвидации (в том числе архивные);

Документы, выданные архивными учреждениями (справка о заработной плате, копии документов о проведении аттестации рабочих мест, копии документов о переводе на другую работу)

Обратите внимание! Страховой стаж считается с января 2004 года и включает периоды, когда за лицо уплачивались ежемесячные страховые взносы. Трудовой стаж, приобретенный до 2004 года, приравнивается к страховому стажу.

Как восстановить стаж в ликвидированной компании, если в трудовой книжке есть ошибки?

Есть случаи, когда предприятие ликвидировано, а в трудовой книжке или архивных документах допущены ошибки.

Обратилась в Пенсионный фонд, чтобы оформить пенсию по возрасту, но получила отказ. Сказали, что в трудовых книжках и архивных справках о работе в колхозе есть ошибки: отчество указано в сокращенном виде, нет отметки об изменении фамилии, а даты начала работы не совпадают. Что мне делать?

– сообщила изданию "На пенсии" украинка Галина Петровна.

В таком случае помочь может суд. По информации ПФУ, подтвердить ваш страховой стаж можно на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии (в том числе колхозе) и имели документы о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу заявителя.

После этого комиссия принимает решение о подтверждении стажа работы или об отказе в его подтверждении и не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия уведомляет заявителя о принятом решении.