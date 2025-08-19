Как подтвердить стаж, если предприятие ликвидировали?
Подтвердить или восстановить такой стаж можно несколькими способами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.
В случае, если предприятие, где вы работали, теперь ликвидировано, то трудовой стаж можно установить на основании документов, выданных по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями.
Для подтверждения трудового стажа принимают справки предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников. В случае, когда правопреемника нет, то могут помочь следующие документы:
- Документы, которые подтверждают факт прекращения предприятия, учреждения, организации в результате их ликвидации (в том числе архивные);
- Документы, выданные архивными учреждениями (справка о заработной плате, копии документов о проведении аттестации рабочих мест, копии документов о переводе на другую работу)
Обратите внимание! Страховой стаж считается с января 2004 года и включает периоды, когда за лицо уплачивались ежемесячные страховые взносы. Трудовой стаж, приобретенный до 2004 года, приравнивается к страховому стажу.
Как восстановить стаж в ликвидированной компании, если в трудовой книжке есть ошибки?
Есть случаи, когда предприятие ликвидировано, а в трудовой книжке или архивных документах допущены ошибки.
Обратилась в Пенсионный фонд, чтобы оформить пенсию по возрасту, но получила отказ. Сказали, что в трудовых книжках и архивных справках о работе в колхозе есть ошибки: отчество указано в сокращенном виде, нет отметки об изменении фамилии, а даты начала работы не совпадают. Что мне делать?
– сообщила изданию "На пенсии" украинка Галина Петровна.
В таком случае помочь может суд. По информации ПФУ, подтвердить ваш страховой стаж можно на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии (в том числе колхозе) и имели документы о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу заявителя.
После этого комиссия принимает решение о подтверждении стажа работы или об отказе в его подтверждении и не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия уведомляет заявителя о принятом решении.