Как подтвердить стаж, если предприятие ликвидировали?

Подтвердить или восстановить такой стаж можно несколькими способами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

В случае, если предприятие, где вы работали, теперь ликвидировано, то трудовой стаж можно установить на основании документов, выданных по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями.

Для подтверждения трудового стажа принимают справки предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников. В случае, когда правопреемника нет, то могут помочь следующие документы:

Документы, которые подтверждают факт прекращения предприятия, учреждения, организации в результате их ликвидации (в том числе архивные);

Документы, выданные архивными учреждениями (справка о заработной плате, копии документов о проведении аттестации рабочих мест, копии документов о переводе на другую работу)

Обратите внимание! Страховой стаж считается с января 2004 года и включает периоды, когда за лицо уплачивались ежемесячные страховые взносы. Трудовой стаж, приобретенный до 2004 года, приравнивается к страховому стажу.

Как восстановить стаж в ликвидированной компании, если в трудовой книжке есть ошибки?

Есть случаи, когда предприятие ликвидировано, а в трудовой книжке или архивных документах допущены ошибки.

Обратилась в Пенсионный фонд, чтобы оформить пенсию по возрасту, но получила отказ. Сказали, что в трудовых книжках и архивных справках о работе в колхозе есть ошибки: отчество указано в сокращенном виде, нет отметки об изменении фамилии, а даты начала работы не совпадают. Что мне делать?

– сообщила изданию "На пенсии" украинка Галина Петровна.

В таком случае помочь может суд. По информации ПФУ, подтвердить ваш страховой стаж можно на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии (в том числе колхозе) и имели документы о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу заявителя.

После этого комиссия принимает решение о подтверждении стажа работы или об отказе в его подтверждении и не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия уведомляет заявителя о принятом решении.