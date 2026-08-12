ПФУ не зарахував страховий стаж: у чому причина та до кого звертатится

Пенсії в Україні напряму залежать від страхового стажу. Якщо його бракує, людина може просто не отримати виплати.

Чому страховий стаж могли не зарахувати

Зокрема, існують випадки, коли деякі періоди роботи просто не зараховують до стажу, про що пише Пенсійний фонд України.

Період страхового стажу не зараховується за таких обставин:

запис у трудовій книжці має помилку;

відсутня сплата страхових внесків за певний період;

роботодавець сплатив внески за неповний місяць.

У такому випадку місяць не зараховується або зараховується лише за ту кількість днів за яку здійснена сплата,

– пояснили у ПФУ.

Що робити, щоб стаж таки нарахували? Для зарахування людині слід звернутись до свого роботодавця для виправлення помилок або подання уточненої звітності.

Слід наголосити: якщо помилка виявлена на підприємстві, яке вже припинило свою діяльність, то потрібно звернутись до архівної установи або правонаступників.

Якщо причина полягає у документах про освіту – до навчального закладу або Міністерства освіти і науки України (якщо навчальний заклад знаходиться на тимчасово окупованій території).

Нагадаємо, що наразі слід мати 33 роки страхового стажу, аби вийти на пенсію у 60 років. Для отримання виплат з 63 років – не менше 23 років, а у 65 років – щонайменше 65 років.

Крім того, страховий стаж наразі зараховують за новими правилами. Вони набули чинності 2 серпня.