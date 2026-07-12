Пенсію можуть призначити не всім: які періоди насправді зарахують до страхового стажу

Страховий стаж – одна з головних умов для виходу на пенсію в Україні. Водночас далеко не всі знають, що до нього можуть зараховуватися не лише роки офіційної роботи.

Чим страховий стаж відрізняється від трудового

Трудовий і страховий стаж – це різні поняття, повідомили в ПФУ.

Трудовий стаж – це період трудової діяльності, який підтверджується записами у трудовій книжці або іншими документами, зокрема дипломом, військовим квитком чи свідоцтвом про народження дитини.

Якщо такий стаж був набутий до 1 січня 2004 року, його автоматично прирівнюють до страхового. Якщо ж необхідних записів немає, підтвердити стаж можна іншими документами, виданими роботодавцем або архівними установами.

Страховий стаж – це період, протягом якого за людину щомісяця сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду в розмірі не меншому за мінімальний. При цьому:

з 1 січня 2004 року стаж визначають за даними персоніфікованого обліку;

за періоди до цієї дати – на підставі документів, що підтверджують право на його зарахування.

Як зараховують військову службу і чи входить до стажу навчання

Якщо людина проходила військову службу до 1 січня 2004 року, цей період підтверджують військовим квитком, довідками військкомату, військової частини, архівів або військово-медичних установ.

Після 2004 року стаж враховується за даними персоніфікованого обліку. Якщо інформації за окремі роки немає, підтвердити стаж можна довідками про проходження служби та сплату страхових внесків.

Період навчання також може бути врахований, але правила залежать від часу. До 1 січня 2004 року до стажу зараховується лише навчання на денній формі. Для підтвердження необхідні диплом, свідоцтво, посвідчення або архівна довідка.

Після цієї дати навчання враховують лише за умови добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Як рахують стаж ФОП

Для фізичних осіб-підприємців правила також залежать від періоду ведення бізнесу:

До 2004 року стаж підтверджують довідками Пенсійного фонду про сплату внесків. Якщо підприємець працював за спрощеною системою, підтвердженням можуть бути свідоцтво платника єдиного податку або спеціальний торговий патент. Після 2004 року стаж зараховується за даними персоніфікованого обліку залежно від сум сплаченого ЄСВ.

До страхового стажу також включають періоди роботи ФОП на спрощеній системі оподаткування та із застосуванням фіксованого податку, якщо виконані вимоги законодавства.

Також періоди роботи засуджених до 2004 року підтверджуються довідками органів внутрішніх справ та документами про сплату внесків. Після 2004 року вони можуть бути зараховані за даними персоніфікованого обліку, якщо були сплачені страхові внески в порядку добровільного страхування.

Скільки стажу треба для виходу на пенсію

При визначенні пенсії до уваги береться саме кількість офіційного стажу. Тобто, підтвердженого. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 33 роки страхового стажу, в 63 роки – 23 роки, а в 65 років – 15 років.

Наразі в страховий стаж зараховуються періоди роботи, за які сплачено хоча б мінімальна сума ЄСВ. Мінімальний страховий внесок складає 22% від мінімальної заробітної плати, тобто, з 1 січня 2026 року – від 8 647 гривень. Відповідно, наразі мінімальний страховий внесок це 1 902,34 гривні.