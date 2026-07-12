Чем страховой стаж отличается от трудового

Трудовой и страховой стаж – это разные понятия, сообщили в ПФУ.

Трудовой стаж – это период трудовой деятельности, который подтверждается записями в трудовой книжке или другими документами, в частности дипломом, военным билетом или свидетельством о рождении ребенка.

Если такой стаж был приобретен до 1 января 2004 года, его автоматически приравнивают к страховому. Если же необходимых записей нет, подтвердить стаж можно другими документами, выданными работодателем или архивными учреждениями.

Страховой стаж – это период, в течение которого за человека ежемесячно уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд в размере не менее минимального. При этом:

с 1 января 2004 года стаж определяется по данным персонифицированного учета;

за периоды до этой даты – на основании документов, подтверждающих право на его зачет.

Как зачисляется военная служба и входит ли в стаж обучение

Если человек проходил военную службу до 1 января 2004 года, этот период подтверждается военным билетом, справками из военкомата, воинской части, архивов или военно-медицинских учреждений.

После 2004 года стаж учитывается по данным персонифицированного учета. Если информации за отдельные годы нет, подтвердить стаж можно справками о прохождении службы и уплате страховых взносов.

Период обучения также может быть учтен, но правила зависят от времени. До 1 января 2004 года в стаж зачисляется только обучение на дневной форме. Для подтверждения необходимы диплом, свидетельство, удостоверение или архивная справка.

После этой даты обучение учитывается только при условии добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Как рассчитывается стаж ФЛП

Для физических лиц-предпринимателей правила также зависят от периода ведения бизнеса:

До 2004 года стаж подтверждается справками Пенсионного фонда об уплате взносов. Если предприниматель работал по упрощенной системе, подтверждением могут служить свидетельство плательщика единого налога или специальный торговый патент. После 2004 года стаж засчитывается по данным персонифицированного учета в зависимости от сумм уплаченного ЕСВ.

В страховой стаж также включаются периоды работы ФЛП по упрощенной системе налогообложения и с применением фиксированного налога, если выполнены требования законодательства.

Также периоды работы осужденных до 2004 года подтверждаются справками органов внутренних дел и документами об уплате взносов. После 2004 года они могут быть зачтены по данным персонифицированного учета, если были уплачены страховые взносы в порядке добровольного страхования.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

При определении пенсии учитывается именно количество официального стажа. То есть подтвержденного. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 33 года страхового стажа, в 63 года – 23 года, а в 65 лет – 15 лет.

В настоящее время в страховой стаж зачисляются периоды работы, за которые уплачена хотя бы минимальная сумма ЕСВ. Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть с 1 января 2026 года – от 8 647 гривен. Соответственно, в настоящее время минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 гривны.