Як докупити страховий стаж для виходу на пенсію

Аби вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати принаймні 30 років страхового стажу. Якщо для цього бракує кількох років, стаж можна докупити офіційно і це можуть зробити навіть треті особи.

Хто може купити страховий стаж

Торік Верховна Рада прийняла законопроєкт № 7649 Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні.

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Це означає, що треті особи можуть докупити страховий стаж, якого не вистачає для виходу на пенсію. Однак, дані про цю особу мають бути наявні в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку, інакше докупити стаж не вдасться.

Скільки коштує страховий стаж

Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом якого він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Вартість року страхового стажу прив’язана до мінімального розміру ЄСВ, який залежить від мінімальної зарплати. Оскільки мінімальна зарплатня у 2023 році становить 6 700 гривень, то ЄСВ становить 1 474 гривні.

Розрахунок страхового стажу:

Страховий внесок ЄСВ треба помножити на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких не вистачає.

За один рік пенсії коефіцієнт — 2, за два роки — 1,8, за три — 1,6 тощо.

Мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь (за купівлі страхового стажу) становить 2 860 гривень з 1 січня та 2 948 гривень з 1 жовтня.

Якщо додати, то за рік сума складе 34 320 або 35 376 гривень відповідно.

Відповідно, якщо ви захочете придбати 3 роки стажу, то це коштуватиме 100 тисяч гривень.

Як виплачувати ЄСВ

Виплату можна здійснити за раз, а можна розбити помісячно. Якщо укласти договір терміном на рік, то сума виплати становитиме 1 430 гривень на місяць.

Якщо ж робити одноразовий внесок, то виплата здійснюється 10 днів із моменту підписання договору, сума стажу буде множитися на коефіцієнт 2.

Вихід на пенсію у 2023 році

Цьогоріч українці, які не мають у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.

Українці, страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.

Якщо хтось матиме менш ніж 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.