Як підтвердити стаж

Починаючи з 1 січня 2004 року в Україні стаж для виходу на пенсію підтверджує не трудова книжка, а відомості про сплату страхових внесків. Тобто, якщо ви працювали після цього періоду, інформація про це зберігається у базах ПФУ.

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Ознайомитись з наявними даними ви можете самостійно. Для цього необхідно скористатись порталом електронних послуг ПФУ або застосунком Дія, необхідні довідки мають такий формат:

ОК-5;

ОК-7.

Визначити стаж до 1 січня 2004 року складніше, для цього необхідно отримати відповідні довідки з колишнього місця роботи. Це може зробити, надіславши запит у організацію або, скориставшись інформацією у архіві.

Зверніть увагу! Страхові внески можуть не зараховуватися у повному обсязі у деяких випадках, у яких саме читайте тут.

Як отримати пенсію за кордоном

Відповідно до чинного законодавства, пенсія надається щомісячно у банківських установах за місцем проживання пенсіонера. Оформити пенсійні виплати є можливість як онлайн, так і офлайн. Для цього необідно звернутись у відділення чи вебпортал ПФУ, або ж скористатися застосунком Дія.

Однак, протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його закінчення заяву можна подати й іншим чином. Йдеться про передачу документів в українську держустанову міжнародним відправленням.

Зауважте! Якщо пенсіонер переїжджає за кордон на ПМП, йому анульовують пенсію. Виключення складають випадки, коли країна у яку переїхав громадян має з Україною договір про взаємне пенсійне забезпечення.