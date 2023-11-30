Как подтвердить стаж

Начиная с 1 января 2004 года в Украине стаж для выхода на пенсию подтверждает не трудовая книжка, а сведения об уплате страховых взносов. То есть, если вы работали после этого периода, информация об этом хранится в базах ПФУ.

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Ознакомиться с имеющимися данными вы можете самостоятельно. Для этого необходимо воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ или приложением Дия, необходимые справки имеют следующий формат:

ОК-5;

ОК-7.

Определить стаж до 1 января 2004 сложнее, для этого необходимо получить соответствующие справки с прежнего места работы. Это может сделать, отправив запрос в организацию или воспользовавшись информацией в архиве.

Обратите внимание! Страховые взносы могут не засчитываться в полном объеме в некоторых случаях, в каких именно читайте здесь.

Как получить пенсию за границей

Согласно действующему законодательству, пенсия предоставляется ежемесячно в банковских учреждениях по месту жительства пенсионера. Оформить пенсионные выплаты есть возможность как онлайн, так и офлайн. Для этого необходимо обратиться в отделение или вебпортал ПФУ, а также через приложение Дия.

Однако в течение военного положения и еще 3 месяца после его окончания, заявление можно подать и другим образом. Речь идет о передаче документов в украинское госучреждение через международную отправку.

Заметьте! Если пенсионер переезжает за границу на ПМЖ, ему аннулируют пенсию. Исключения составляют случаи, когда страна, в которую переехал граждан, имеет с Украиной договор о взаимном пенсионном обеспечении.