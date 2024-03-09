Щоб пенсія була більшою: чи можна докупити страховий стаж

Деякі українські пенсіонери бажають збільшити свою пенсію. Це можна зробити також за допомогою власних добровільних страхових внесків за стаж.

Чи можна докупити стаж

Відтепер з'явився простий інструмент на порталі Пенсійного фонду, який у декілька кроків оформить страхові внески. Про це повідомила під час брифінгу заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська, передає 24 Канал.

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Необхідний стаж можна купити одноразово, сплативши всю суму єдиного внеску за необхідний період, або ж укласти договір не менше ніж на рік і сплачувати внески поступово.

Що таке страховий стаж Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом якого він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Як працює механізм

Для того, щоб сплачувати внески, потрібно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпис чи системи GOV.ID. При цьому, кожен може визначити скільки та з якою періодичністю може сплачувати внески у Пенсійний фонд.

До прикладу, за договором ви за певний місяць сплатили 2 тисячі гривень. Отже, для застрахованої людини місячний заробіток, який буде враховано під час обчислення пенсії, збільшиться на понад 9 000 гривень.

Кому може знадобитися механізм

! Як пояснили у Пенсійному фонді, кожні 100 гривень внеску збільшують заробітну плату, яку враховують під час призначення пенсії, майже на 455 гривень.

Такий механізм може знадобитися наступним категоріям українців: