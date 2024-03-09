Можно ли докупить стаж
Отныне появился простой инструмент на портале Пенсионного фонда, который в несколько шагов оформит страховые взносы. Об этом сообщила во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, передает 24 Канал.
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Необходимый стаж можно купить единовременно, уплатив всю сумму единого взноса за необходимый период, или же заключить договор не менее чем на год и платить взносы постепенно.
Что такое страховой стажСтраховой стаж – это период работы работника, в течение которого он, или его работодатель платил страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.
Как работает механизм
Кому может понадобиться механизм
Такой механизм может понадобиться следующим категориям украинцев:
- людям за границей, которые сейчас там работают, но хотят получать пенсию в Украине;
- лицам предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;
- работникам, получающим низкие официальные доходы: путем добровольных взносов они могут увеличить свою будущую пенсию.