Можно ли докупить стаж

Отныне появился простой инструмент на портале Пенсионного фонда, который в несколько шагов оформит страховые взносы. Об этом сообщила во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, передает 24 Канал.

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Необходимый стаж можно купить единовременно, уплатив всю сумму единого взноса за необходимый период, или же заключить договор не менее чем на год и платить взносы постепенно.

Что такое страховой стаж

Страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он, или его работодатель платил страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

Как работает механизм

Кому может понадобиться механизм

Такой механизм может понадобиться следующим категориям украинцев:

  • людям за границей, которые сейчас там работают, но хотят получать пенсию в Украине;
  • лицам предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;
  • работникам, получающим низкие официальные доходы: путем добровольных взносов они могут увеличить свою будущую пенсию.