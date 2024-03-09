Чи можна докупити стаж

Відтепер з'явився простий інструмент на порталі Пенсійного фонду, який у декілька кроків оформить страхові внески. Про це повідомила під час брифінгу заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська, передає 24 Канал.

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Необхідний стаж можна купити одноразово, сплативши всю суму єдиного внеску за необхідний період, або ж укласти договір не менше ніж на рік і сплачувати внески поступово.

Що таке страховий стаж Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом якого він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Як працює механізм

Для того, щоб сплачувати внески, потрібно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпис чи системи GOV.ID. При цьому, кожен може визначити скільки та з якою періодичністю може сплачувати внески у Пенсійний фонд. До прикладу, за договором ви за певний місяць сплатили 2 тисячі гривень. Отже, для застрахованої людини місячний заробіток, який буде враховано під час обчислення пенсії, збільшиться на понад 9 000 гривень. Зауважте! Як пояснили у Пенсійному фонді, кожні 100 гривень внеску збільшують заробітну плату, яку враховують під час призначення пенсії, майже на 455 гривень.

Кому може знадобитися механізм

Такий механізм може знадобитися наступним категоріям українців: