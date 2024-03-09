Чи можна докупити стаж
Відтепер з'явився простий інструмент на порталі Пенсійного фонду, який у декілька кроків оформить страхові внески. Про це повідомила під час брифінгу заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська, передає 24 Канал.
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Необхідний стаж можна купити одноразово, сплативши всю суму єдиного внеску за необхідний період, або ж укласти договір не менше ніж на рік і сплачувати внески поступово.
Що таке страховий стажСтраховий стаж – це період роботи працівника, протягом якого він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.
Як працює механізм
Кому може знадобитися механізм
Такий механізм може знадобитися наступним категоріям українців:
- людям за кордоном, які зараз там працюють, але хочуть отримувати пенсію в Україні;
- особам передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
- працівникам, що отримують низькі офіційні доходи: шляхом добровільних внесків вони можуть збільшити свою майбутню пенсію.