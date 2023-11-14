Не лише від страхового стажу: що впливає на розмір пенсії українців

Пенсія українців залежить від страхового стажу та середньої зарплати перед виходом на законний відпочинок. Тож навіть якщо особа має 40 напрацьованих років, але зарплата була низькою, на високу пенсію чекати не варто.

Від чого залежить розмір пенсії

Тож розмір пенсії залежить від офіційного стажу та особистого коефіцієнту. Особистий коефіцієнт, це те, яка у людини офіційна зарплата порівняно з середнім показником по Україні.

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Розмір виплат розраховується за наступною формулою: пенсія = середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт.

Розшифровка значень:

розмір середньої заробітної плати – показник середньої зарплати в Україні за три роки, перед виходом на пенсію і з якої сплачено страхові внески;

– показник середньої зарплати в Україні за три роки, перед виходом на пенсію і з якої сплачено страхові внески; індивідуальний коефіцієнт зарплати – сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні;

– сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні; коефіцієнт страхового стажу – стаж помножений на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто кількість років стажу необхідно помножити на 0,01.

Як виглядає пенсія у співвідношенні з зарплатами

Тож пенсії з повним стажем залежно від зарплати виглядають так:

мінімальна зарплата – 2 349 гривень пенсії;

середня зарплата – 4 698 гривень;

зарплата втричі вища за середню – 14 094 гривень.

Середня зарплата в Україні зараз становить – 13 423,28 гривні.