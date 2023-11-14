Що таке "Пенсійний калькулятор"
Кожен українець може оцінити розмір свої майбутньої пенсії. Для цього йому потрібно скористатися сервісом від Пенсійного фонду, що має назву "Пенсійний калькулятор".
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У відомстві пояснюють, що послуга розрахована для прогнозування свого пенсійного майбутнього. Усі розрахунки орієнтуються на дані про особу, що є в реєстрах ПФУ.
Втім варто пам'ятати, що розраховується лише прогнозований розмір пенсії за віком на сьогодні. Тобто припущень щодо зростання середньої плати в Україні у наступні роки чи рівня інфляції немає.
Також для визначення заробітної плати "Пенсійний калькулятор" використовує показники зарплати людини та середньої зарплати на момент проведення розрахунку. Саме тому розрахунок розміру пенсії в короткостроковій перспективі буде більш точним,
– повідомляють у ПФУ.
Як користуватися сервісом
- Авторизуйтесь або зареєструйтесь в персональний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду. Після цього на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор", при цьому перевірте свої дані.
- Оберіть алгоритм розрахунку – це може бути як введеними даними, так і за стажем, який буде набутий на момент набуття пенсійного віку.
- Зробивши це визначте дату звернення. Користувач може натиснути кнопку "Додати період" та ввести свої дані трудову діяльність до 01.01.2004 року.
- Розрахунок пенсії здійсниться після натискання опції "Зберегти та розрахувати".
Які послуги окрім нарахування пенсії можна отримати
За допомогою "Пенсійного калькулятора" користувачі можуть ще й отримати інші можливості:
- порахувати наявний страховий стаж людини;
- визначити ймовірний вік виходу на пенсію з урахуванням можливо набутого стажу, тобто 60, 63 чи 65 років.