Что такое "Пенсионный калькулятор"
Каждый украинец может оценить размер своей будущей пенсии. Для этого ему нужно воспользоваться сервисом от Пенсионного фонда под названием "Пенсионный калькулятор".
Читайте также Индексация в 2024 году: как вырастут пенсии
В ведомстве объясняют, что услуга рассчитана на прогнозирование своего пенсионного будущего. Все расчеты ориентируются на данные о лице, находящиеся в реестрах ПФУ.
Впрочем, стоит помнить, что рассчитывается лишь прогнозируемый размер пенсии по возрасту на сегодня. То есть, предположений о росте средней платы в Украине в последующие годы или уровня инфляции нет.
Также для определения заработной платы "Пенсионный калькулятор" использует показатели зарплаты человека и средней зарплаты на момент проведения расчета. Именно поэтому расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе будет более точным,
– сообщают в ПФУ.
Как пользоваться сервисом
- Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в персональный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда. Затем на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор", при этом проверьте свои данные.
- Выберите алгоритм расчета – это может быть как введенными данными, так и по стажу, который будет приобретен на момент приобретения пенсионного возраста.
- Сделав это, определите дату обращения. Пользователь может нажать кнопку "Добавить период" и ввести свои данные в трудовую деятельность до 01.01.2004 года.
- Расчет пенсии производится по нажатию опции "Сохранить и рассчитать".
Какие услуги, кроме начисления пенсии, можно получить
С помощью "Пенсионного калькулятора" пользователи могут получить и другие возможности:
- сосчитать имеющийся страховой стаж человека;
- определить вероятный возраст ухода на пенсию с учетом возможно приобретенного стажа, то есть 60, 63 или 65 лет.