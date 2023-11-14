Что такое "Пенсионный калькулятор"

Каждый украинец может оценить размер своей будущей пенсии. Для этого ему нужно воспользоваться сервисом от Пенсионного фонда под названием "Пенсионный калькулятор".

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В ведомстве объясняют, что услуга рассчитана на прогнозирование своего пенсионного будущего. Все расчеты ориентируются на данные о лице, находящиеся в реестрах ПФУ.

Обратите внимание! Пользователи могут лично добавить сведения о себе, если определенные периоды трудовой деятельности не указаны.

Впрочем, стоит помнить, что рассчитывается лишь прогнозируемый размер пенсии по возрасту на сегодня. То есть, предположений о росте средней платы в Украине в последующие годы или уровня инфляции нет.

Также для определения заработной платы "Пенсионный калькулятор" использует показатели зарплаты человека и средней зарплаты на момент проведения расчета. Именно поэтому расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе будет более точным,

– сообщают в ПФУ.

Как пользоваться сервисом

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в персональный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда. Затем на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор", при этом проверьте свои данные.

Выберите алгоритм расчета – это может быть как введенными данными, так и по стажу, который будет приобретен на момент приобретения пенсионного возраста.

Сделав это, определите дату обращения. Пользователь может нажать кнопку "Добавить период" и ввести свои данные в трудовую деятельность до 01.01.2004 года.

Расчет пенсии производится по нажатию опции "Сохранить и рассчитать".

Какие услуги, кроме начисления пенсии, можно получить

С помощью "Пенсионного калькулятора" пользователи могут получить и другие возможности:

сосчитать имеющийся страховой стаж человека;

Важно! Это можно сделать только при вводе всех необходимых сведений о трудовой деятельности до 01.01.2004 года.