Від чого залежить розмір пенсії

Тож розмір пенсії залежить від офіційного стажу та особистого коефіцієнту. Особистий коефіцієнт, це те, яка у людини офіційна зарплата порівняно з середнім показником по Україні.

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Зауважте! Розмір виплат розраховується за наступною формулою: пенсія = середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт.

Розшифровка значень:

розмір середньої заробітної плати – показник середньої зарплати в Україні за три роки, перед виходом на пенсію і з якої сплачено страхові внески;

– показник середньої зарплати в Україні за три роки, перед виходом на пенсію і з якої сплачено страхові внески; індивідуальний коефіцієнт зарплати – сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні;

– сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні; коефіцієнт страхового стажу – стаж помножений на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто кількість років стажу необхідно помножити на 0,01.

Як виглядає пенсія у співвідношенні з зарплатами

Тож пенсії з повним стажем залежно від зарплати виглядають так:

мінімальна зарплата – 2 349 гривень пенсії;

середня зарплата – 4 698 гривень;

зарплата втричі вища за середню – 14 094 гривень.

Нагадаємо! Середня зарплата в Україні зараз становить – 13 423,28 гривні.