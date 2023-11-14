Від чого залежить розмір пенсії
Тож розмір пенсії залежить від офіційного стажу та особистого коефіцієнту. Особистий коефіцієнт, це те, яка у людини офіційна зарплата порівняно з середнім показником по Україні.
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Розшифровка значень:
- розмір середньої заробітної плати – показник середньої зарплати в Україні за три роки, перед виходом на пенсію і з якої сплачено страхові внески;
- індивідуальний коефіцієнт зарплати – сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні;
- коефіцієнт страхового стажу – стаж помножений на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто кількість років стажу необхідно помножити на 0,01.
Як виглядає пенсія у співвідношенні з зарплатами
Тож пенсії з повним стажем залежно від зарплати виглядають так:
- мінімальна зарплата – 2 349 гривень пенсії;
- середня зарплата – 4 698 гривень;
- зарплата втричі вища за середню – 14 094 гривень.