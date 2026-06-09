Як дізнатися свій страховий стаж у 2026 році

Кількість страхового стажу це надзвичайно важливий показник для пенсіонерів. Він впливає на розмір пенсійної виплати. Також від нього залежить час виходу на заслужений відпочинок.

Де можна перевірити кількість наявного стажу?

Кількість наявного стажу можна перевірити різними методами, повідомляє ПФУ.

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Наприклад, для цього можна звернутись у відділення Пенсійного фонду. Також це реально зробити онлайн:

через вебпортал Пенсійного фонду;

застосунок ПФУ;

Дію.

Також зробити запит на таку інформацію можна через банківські застосунки. Наприклад, Приват24.

Потрібно розуміти, що саме офіційний страховий стаж впливає на розмір пенсії. Тобто, наразі у цю кількість зараховуються періоди, за які сплачено ЄСВ. Ці внески мають бути не менше мінімальних, станом на 2026 рік мінімум – 1 902,34 гривні (22% від мінімальної зарплати, встановленої зараз).

Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію у 2026 році?