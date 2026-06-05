Яка буде пенсія, якщо стаж 13 років

Розмір пенсії формується з урахуванням багатьох факторів. Зокрема, кількості страхового стажу. Також вагому роль грає сума заробітної плати.

Чи можна піти на пенсію, маючи 13 років стажу?

Аби піти на пенсію, особа має набути достатньо стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

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Вимоги до мінімальної кількості стажу залежать від віку. У 2026 році необхідно набути:

для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менш як 33 роки стажу;

в 63 роки, потрібно мати мінімум – 23 роки стажу;

в 65 років – 15 років стажу.

Відповідно, при наявності 13 років стажу, на пенсію за віком вийти не можна. Проте є альтернатива. Якщо особа не набула достатньо стажу, вона може розраховувати на спеціальну допомогу, повідомляє Пенсійний фонд.

Розраховується ця підтримка як:

різниця між середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців;

а також – прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб.

Водночас така допомога не може бути менш як прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Тобто тепер – 2 595 гривень.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Зверніть увагу! Отримати таку допомогу може непрацююча особа, що в 65 років не набула 15 років стажу.

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