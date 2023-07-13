Доведеться ще більше працювати: у 2024 році збільшать вимоги до стажу

У 2024 році для українців збільшать необхідний страховий стаж, щоб вийти на пенсію. Працювати доведеться більше на один рік.

Необхідний страховий стаж збільшать

З 2024 року, щоб вити на пенсію у 60 років потрібно буде мати стаж не менше 31 року. З меншою кількістю напрацьованою кількістю років, можна піти на відпочинок у 63 та 65 років.

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Також щороку вимоги до страхового стажу у 65 років збільшуються:

2023 рік — від 15 до 20 років;

2024 рік — від 15 до 21 року;

2025 рік — від 15 до 22 років;

2026 рік — від 15 до 23 років;

2027 рік — від 15 до 24 років;

2028 рік — від 15 до 25 років.

Якщо людина досягла 65 років, але у неї немає страхового стажу 15 – 20 років, вона не має права на пенсію.

Соціальна допомога – це різниця між прожитковим мінімумом для людей, які втратили працездатність (2 093 гривень) на даний час та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року.

Тобто, якщо дохід родини на одну особу становить 2 000 гривень, то держава доплачуватиме пенсіонеру 93 гривні. Проте, якщо пенсіонер проживає сам – його виплати становитимуть повну суму (2 093 гривні).

Чи може людина перейти з однієї пенсії на іншу

Якщо пенсіонер має право одразу на кілька пенсій, він отримуватиме одну із них на вибір.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором,

– зазначили у ПФУ.

Наприклад, якщо одна пенсія більша за іншу, тоді особа може змінити вид виплат за бажанням. Для уточнення розмірів виплат варто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ.