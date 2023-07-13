Необходимый страховой стаж увеличат

С 2024 года, чтобы выть на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь стаж не менее 31 года. С меньшим количеством наработанных лет, можно пойти на отдых в 63 и 65 лет.

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Также ежегодно требования к страховому стажу в 65 лет увеличиваются:

2023 год - от 15 до 20 лет;

2024 год - от 15 до 21 года;

2025 год – от 15 до 22 лет;

2026 год – от 15 до 23 лет;

2027 год – от 15 до 24 лет;

2028 год – от 15 до 25 лет.

Напомним! Если человек достиг 65 лет, но у него нет страхового стажа 15 – 20 лет, он не имеет права на пенсию.

Социальная помощь – это разница между прожиточным минимумом для людей, потерявших трудоспособность (2 093 гривен) в настоящее время и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

То есть, если доход семьи на одного человека составляет 2 000 гривен, то государство будет доплачивать пенсионеру 93 гривны. Однако если пенсионер проживает сам – его выплаты составят полную сумму (2 093 гривны).

Может ли человек перейти с одной пенсии на другую

Если пенсионер имеет право сразу на несколько пенсий, он будет получать одну из них по выбору.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" человеку, имеющему одновременно право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии по его выбору,

– отметили в ПФУ.

Например, если одна пенсия больше другой, тогда лицо может изменить вид выплат по желанию. Для уточнения размеров выплат следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ.