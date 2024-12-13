Путін спровокував істерику: прогноз для рубля в 2025 році геть невтішний

У Росії стрімке падіння курсу рубля. Такого ще не було за останні 2 роки. Це зумовлює серйозні економічні проблеми для суспільства, які Владімір Путін намагається приховати.

У міністерстві фінансів Росії повідомляли, що такі проблеми триватимуть 1 чи 2 тижні, однак це затягнулось вже надовго. Економіст Максим Блант розповів 24 Каналу, що, на його думку, російська валюта і надалі знецінюватиметься.

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Яка ситуація у Росії з фінансами

Максим Блант підкреслив, що, попри запевнення міністра фінансів та голови центрального банку, рублів у Росії більше, ніж потрібно, а товарів та валюти для їх купівлі набагато менше.

Це означає, що тенденція продовжиться. До кінця 2024 року і до початку 2025, я думаю, що рубль буде ще під більшим тиском,

– сказав він.

Міністерство фінансів Росії зробило прогноз, що цього року у російському бюджеті буде дефіцит майже на 3 трильйони рублів.

Важливо! Після удару ракетою "Орешник" по Дніпру курс російського рубля стрімко впав, що демонструє вплив військових дій на економіку Росії. Політолог Ігор Рейтерович наголосив, що риторика Владіміра Путіна про нові удари лише посилює економічні проблеми, зокрема через ризик нових санкцій. Центробанк Росії намагається стабілізувати ситуацію, але нестача ресурсів і неефективні методи лише поглиблюють кризу.

За словами економіста, інфляція у Росії зараз у 2 рази більша, ніж того очікували експерти. Немає жодних ознак, що щось налагодиться.

"Ціни зростають шаленими темпами й це відбувається не за рік, а за тиждень. Це тисне на рубель і провокує істерику. Реальний курс долара, по якому йде імпорт у Росію становить близько 110 рублів", – зауважив він.