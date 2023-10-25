Субсидія-2023: які документи потрібні та як оформити виплати

З 1 лютого Ощадбанк припинив оплачувати частину комуналки українців, а почав надсилати їм гроші на окремий рахунок, щоб вони це робили самі. Які документи тепер потрібні для оформлення субсидії та куди звернутися читайте у матеріалі.

Хто може отримати субсидію

На субсидію можуть розраховувати не лише власники житла, а й ВПО, які проживають в орендованому помешканні. На виплати можуть податися:

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одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;

неповнолітні, які залишились без батьківської опіки, за заявою опікуна;

сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу. Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально. Це залежить від складу та доходу родини;

ВПО за програмою "Прихисток";

особи, що належать до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану;

ті, хто мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування;

ті, хто мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилась в період дії воєнного стану.

Куди звернутися

Щоб оформити виплати потрібно звернутися або до ПФУ, або до ЦНАПу. Зробити це можна через:

відділення ЦНАПу;

місцеві управління соцзахисту;

органи ПФУ;

через додаток "Дія";

через електронний кабінет ПФУ.

Субсидія надходитиме на рахунок отримувача. Проте, якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадбанк.

В такому випадку треба звернутися в Ощадбанк та відкрити у цьому або іншому банку рахунок для субсидії. Пенсіонери зможуть і надалі отримувати виплати через відділення "Укрпошти" у день пенсії.

Які документи потрібні для оформлення

Субсидію призначають на початку опалювального сезону, якщо впродовж двох місяців після жовтня подати потрібні документи.

Список документів:

заява про призначення житлової субсидії;

декларація про доходи й витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;

довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС);

договір про винайм житла (за наявності);

документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем реєстрації (у разі потреби).

Якщо відповідну заяву подати пізніше, тоді виплати призначать, починаючи з місяця надходження цих документів до уповноваженого органу.

Як дізнатися про нарахування субсидії

Щоб дізнатися про стан нарахування субсидії, потрібно здійснити наступні кроки:

зайти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;

ввести свої особисті дані. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН і так далі – не потрібно;

підтвердити, що особа не робот, і натиснути кнопку "Шукати".

Таким чином можна дізнатися усю інформацію стосовно субсидії, наприклад стан її нарахування, суму та період призначення.