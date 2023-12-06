Субсидія для пенсіонерів: ключові моменти та важливі деталі

Субсидії в Україні надаються тим людям, для яких сплата комунальних послуг стає непосильною. Де подати заяву і які документи для цього потрібні, читайте далі.

Пенсіонери можуть звертатися за субсидією у випадку, якщо не можуть самотужки оплатити комунальні послуги через низький рівень доходів та майнового стану.

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Що впливає на можливість утримання субсидії

Наявність чи відсутність роботи не впливають на можливість отримання допомоги від держави. При наданні субсидії враховуються:

доходи пенсіонера та умови його проживання;

реєстрація пенсіонера за місцем проживання;

наявність членів сім'ї, зареєстрованих за вказаною пенсіонером адресою: факт реєстрації інших членів сім'ї за цією адресою не впливає на суму субсидії у випадку, якщо вони не фактично проживають за цією адресою.

Для підтвердження факту відсутності проживання членів сім'ї за місцем реєстрації необхідно надати до Пенсійного фонду України довідку про працевлаштування або навчання в іншому населеному пункті, а також підтвердження фактичного місця проживання.

Також у разі наявності боргу за житлово-комунальні послуги, потрібно подати документ про його сплату.

Як оформити субсидію пенсіонеру

Подати заяву з документами можна в електронній або паперовій формі.

Механізм подачі заяви через портал "Дія":

необхідно обрати розділ «Послуги» та перейти у пункт "Заява на субсидію";

заповнити усі поля і перевірте правильність даних введених автоматично;

обрати на які саме послуги вам необхідна субсидія;

задекларувати усе своє майно і вказати технічні особливості домогосподарства.

Для подачі заяви на субсидію у центрі ПФУ потрібні наступні документи:

заява про призначення та надання житлової субсидії;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

посвідчення особи;

договір оренди або свідоцтво на право власності житла за вказаною адресою.

Як розраховується розмір субсидії

Розмір субсидії розраховується індивідуально. Тут важливу роль відіграє сезонність:

В опалювальний період (з жовтня по квітень) – субсидія може збільшуватися через збільшення вартості комунальних послуг, що включають опалення. У період, що не опалюється (з травня по вересень) – субсидія може бути нульовою, оскільки витрати на комунальні послуги зменшуються.

На опалювальний сезон 2023/2024 субсидії перепризначають автоматично, без звернення громадян. Це стосується і пенсіонерів.