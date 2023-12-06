Субсидия для пенсионеров: ключевые моменты и важные детали
Источник:Минсоцполитики
Субсидии в Украине предоставляются тем людям, для которых оплата коммунальных услуг становится непосильной. Где подать заявление и какие документы для этого нужны читайте дальше.
Пенсионеры могут обращаться за субсидией в случае, если не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за низкого уровня доходов и имущественного положения.
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Что влияет на возможность удержания субсидии
Наличие или отсутствие работы не влияют на возможность получения помощи от государства. При предоставлении субсидии учитываются:
- доходы пенсионера и условия его проживания;
- регистрация пенсионера по месту жительства;
- наличие членов семьи, зарегистрированных по указанному пенсионером адресу: факт регистрации других членов семьи по этому адресу не влияет на сумму субсидии в случае, если они фактически не проживают по этому адресу.
Также в случае наличия долга за жилищно-коммунальные услуги, нужно подать документ об уплате.
Как оформить субсидию пенсионеру
Подать заявление с документами можно в электронной или бумажной форме.
Механизм подачи заявления через портал "Дія":
- необходимо выбрать раздел «Услуги» и перейти в пункт Заявление на субсидию;
- заполните все поля и проверьте правильность данных введенных автоматически;
- выбрать на какие услуги вам необходима субсидия;
- задекларировать все свое имущество и указать технические особенности домохозяйства.
Для подачи заявления на субсидию в центре ПФУ требуются следующие документы:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
- удостоверение личности;
- договор аренды или свидетельство на право собственности жилья по указанному адресу.
Как рассчитывается размер субсидии
Размер субсидии рассчитывается индивидуально. Здесь важную роль играет сезонность:
- В отопительный период (с октября по апрель) – субсидия может увеличиваться из-за увеличения стоимости коммунальных услуг, включающих отопление.
- В неотапливаемый период (с мая по сентябрь) – субсидия может быть нулевой, поскольку расходы на коммунальные услуги уменьшаются.