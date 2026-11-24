Якщо домогосподарство або член сім'ї витрачає значні суми, то це свідчить про фінансову спроможність і призводить до втрати пільг. Зокрема й житлових субсидій.

За які фінансові операції скасують виплати

Йдеться також про одноразові покупки товарів, робіт чи послуг на суму понад 100 тисяч гривень протягом року перед зверненням, про що попереджає Пенсійний фонд України.

Під жорсткий контроль підпадає не лише придбання нерухомості, земельних ділянок чи автомобілів. Держава також враховує купівлю дорогих меблів, побутової техніки, оплату будівельних послуг та навіть віртуальних активів.

Важливо! Окрему увагу інспектори звертають на заощадження та валютні операції.

Йдеться не про одноразову купівлю, а про всі операції в загальній сумі 50 тисяч гривень за 12 місяців,

– зазначають у ПФУ щодо придбання іноземної валюти чи банківських металів.

Крім того, субсидію скасують, якщо на депозитних рахунках родини лежить понад 100 тисяч гривень або ж на таку суму придбано облігації внутрішньої державної позики.

Також підставою для відмови стане одноразовий дохід когось із членів сім'ї, що перевищує 25 прожиткових мінімумів.

Про всі ці зміни українці зобов'язані повідомити ПФУ протягом 30 днів.

Що варто знати про оформлення допомоги взимку

Нагадаємо, що для більшості українців перерахунок пільг на опалювальний сезон відбувається автоматично. Проте якщо людина не встигла подати документи восени та зробить це лише у грудні, то гроші за жовтень та листопад будуть втрачені.