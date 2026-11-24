Чому грудень важливий місяць для оформлення виплат

Однак ті, хто принесе заяву до Пенсійного фонду починаючи з 1 грудня, отримають допомогу лише з місяця фактичного звернення, про що повідомляє Івано-Франківська ОДА.

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Це означає, що гроші за жовтень та листопад будуть втрачені.

Для більшості українських родин перерахунок на зиму відбувається автоматично. Навіть якщо влітку пільга становила нуль гривень, система сама оновить дані на період з 16 жовтня 2026 року до 15 квітня 2027 року. Тобто, опалювальний сезон.

Проте є категорії громадян, яким гроші без особистого звернення не нарахують. Йдеться про тих, хто оформлює допомогу вперше, орендарів житла, внутрішньо переміщених осіб, а також родини, у яких змінився склад зареєстрованих мешканців чи перелік комунальних послуг.

Зверніть увагу! Окремі правила діють для домогосподарств, які опалюють житло виключно твердим паливом.

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Держава виділяє їм спеціальну субсидію на придбання дров чи вугілля один раз на рік. Час на подання заяви спливає 31 грудня.

Нагадаємо, що головним критерієм для призначення допомоги залишається фінансовий стан родини. Середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати 4 660 гривень. Це означає, що кожна родина може отримати житлову субсидію.