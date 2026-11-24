Почему декабрь – важный месяц для оформления выплат

Однако те, кто подаст заявление в Пенсионный фонд начиная с 1 декабря, получат пособие только с месяца фактического обращения, что сообщает Ивано-Франковская ОГА.

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Это означает, что деньги за октябрь и ноябрь будут утрачены.

Для большинства украинских семей перерасчет на зиму происходит автоматически. Даже если летом льгота составляла ноль гривен, система сама обновит данные на период с 16 октября 2026 года по 15 апреля 2027 года. То есть, отопительный сезон.

Однако есть категории граждан, которым деньги без личного обращения не начислят. Речь идет о тех, кто оформляет пособие впервые, арендаторах жилья, внутренне перемещенных лицах, а также семьях, в которых изменился состав зарегистрированных жильцов или перечень коммунальных услуг.

Обратите внимание! Отдельные правила действуют для домохозяйств, которые отапливают жилье исключительно твердым топливом.

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Государство выделяет им специальную субсидию на приобретение дров или угля один раз в год. Срок подачи заявления истекает 31 декабря.

Напомним, что главным критерием для назначения помощи остается финансовое положение семьи. Среднемесячный доход на одного человека не должен превышать 4 660 гривен. Это означает, что каждая семья может получить жилищную субсидию.