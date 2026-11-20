Право на субсидію / Фото Shutterstock
Право на получение жилищной субсидии имеет каждая семья. Но при условии, что расходы на коммунальные услуги превышают 15 % среднемесячного совокупного дохода.
Кому государство поможет оплатить счета
Главным условием для назначения помощи является финансовое положение: общий доход в расчете на одного человека не должен превышать 4 660 гривен, о чем напоминает Пенсионный фонд Украины.
Для определенных категорий граждан льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного уровня дохода, дающего право на налоговую социальную льготу
Оформить скидку на коммунальные услуги может не только владелец жилья. Заявление имеет право подать любой из зарегистрированных в квартире жильцов или лицо, на имя которого открыт лицевой счет.
Если человек арендует жилье и имеет официальный договор, то также может претендовать на жилищную субсидию по месту фактического проживания.
Кроме того, за помощью могут обратиться индивидуальные застройщики, чьи дома еще не приняты в эксплуатацию, но им уже начисляют плату за услуги ЖКХ.
Важно! При проверке социальные службы будут учитывать доходы всех членов семьи, фактически проживающих вместе с заявителем: от мужа и жены до внуков и родителей.
Для внутренне перемещенных лиц действуют упрощенные правила. Они могут оформить жилищную субсидию по месту фактического проживания даже без письменного договора аренды. В таком случае для подтверждения адреса достаточно предоставить справку ВПЛ.
При этом ежемесячная помощь на проживание не учитывается в совокупном доходе семьи при расчете субсидии.
Обратите внимание! Таким образом, пожилые люди имеют право на субсидию. Но они должны соответствовать условиям предоставления помощи.
Напомним, что в этом году отопительный сезон официально рассчитан на период с 16 октября 2026 года по 15 апреля 2027 года. Если человек успеет подать заявление и декларацию о доходах до 30 ноября включительно, то государство начислит выплаты "задним числом".
Тем, кто обратится в Пенсионный фонд уже в декабре, помощь назначат только с месяца фактической подачи документов. А деньги за предыдущие холодные недели будут утрачены.
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